В Украине за год резко увеличилось число осужденных за домашнее насилие

Главное: В 2020 году за домашнее насилие в Украине осудили 921 человека, тогда как в 2019-м — 225.

Детали: В прошлом году в Украине зафиксировали 211362 обращения о насилии в семье. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Государственную судебную администрацию, на рассмотрении в судах находилось 1877 соответствующих производств, тогда как в 2019 г их было 626.

При этом за домашнее насилие был осужден 921 человек против 225 в 2019-м.

Еще 683 производства остались нерассмотренными.

В целом, по данным Министерства социальной политики Украины, в течение 2020 году в Украине количество сообщений о домашнем насилии возросло на 66%. В ведомстве считают, что ситуация, в частности, обострилась из-за пандемии.

Больше всего обращений относительно домашнего насилия зафиксировали от женщин — 86%, от мужчин — 12% и 2% — от детей.

Все пострадавшие могут позвонить на круглосуточную «горячую линию» по номеру 15-47. Звонок бесплатный. Оператор колл-центра не только зафиксирует обращение, а в онлайн-режиме предоставит психологическую помощь.

В тему: 14 ноября 2019 года в Кие ве впервые в истории к 3 месяцам заключения был осужден мужчина за насилие над женой.