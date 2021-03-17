Один из испанских городов восстал против собственного короля

Главное: Каталонский город Сан-Кугат-дель-Вальес восстал против испанского короля. Филиппа VI объявили персоной нон грата.

Детали: Необычный политический прецедент произошел в испанской автономии Каталония. Тут власти муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес объявили персоной нон грата короля Филиппа VI.

Отметим, что городское население составляет около 82 тысяч человек.

Как стало известно, данное решение приняло местное правительство.

Депутаты, поддержавшие такой ход, заявляют, что «как антидемократический институт, базирующийся на наследственном праве, монархия является наследницей франкистского режима».

Подчеркивается, что подобное «вето» касается не только Филиппа VI, но и вообще института монархии.

В итоге Сан-Кугат-дель-Вальес был объявлен «республиканским и антимонархическим городом».

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