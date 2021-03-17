Элтон Джон обрушился с критикой на Ватикан

Главное: Элтон Джон выступил с критикой Ватикана. Ему не понравилась позиция католиков по однополым бракам.

Детали: Британский певец Элтон Джон выступил с резкой критикой Ватикана. Он опубликовал пост у себя в Instagram.

Артисту не понравилась позиция католиков по однополым бракам, которая стала известна накануне.

Так, он написал: «Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в «Рокетмен» – фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом Фернишем? Лицемерие».

В тему: Ватикан достаточно неожиданно выступил против однополых браков.