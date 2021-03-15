Полиция подозревает в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине местного рецидивиста

Главное: Подозреваемым в жестоком убийстве 7-летней девочки Марии Борисовой в Херсонской области оказался 62-летний рецидивист, друживший с ее отцом. Он отказывается давать показания.

Детали: Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений против жизни и здоровья людей. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя начальника областной полиции Николая Вербицкого, в последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2005 году.

«Жил одиноко — по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки», — рассказал Вербицкий на брифинге 15 марта, подчеркнув, что экспертиза обнаружила сходство его ДНК с обнаруженной на мешке, в который была спрятана девочка, и на одежде ребенка.

Сейчас ему 62 года и в течении последнего года он привлекался к административной ответственности.

По информации правоохранителей, в настоящее время подозреваемый отказывается от дачи показаний.

«Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ», — заключил Вербицкий, добавив, что точное место сокрытия тела пока не установлено.

В тему: 14 марта 2021 года в Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки. Перед приходом правоохранителей он перерезал себе вены.