В Крыму решили судиться с Киевом из-за «водной блокады»

Главное: В аннексированном Крыму решили подсчитать убытки, причиненные так называемой «водной блокадой». Также там решили судиться с Киевом.

Детали: Так называемые «власти» Крыма собираются судиться с Киевом из-за «ущерба, причиненного полуострову водной блокадой». Об этом заявил «спикер Госсовета» Крыма Владимир Константинов, сообщают «Вести».

«Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере», — сказал Константинов.

Он пожаловался на то, что из-за действий Украины российской стороне пришлось потратить миллиарды. Говорится также об энергетической и транспортной блокадах полуострова, утончил Константинов.

Во время сессии «Госсовета» он попросил соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова. В частности, надлежит установить ответственных лиц.

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В нескольких городах Крыма воду будут включать по графику. Появилось расписание.