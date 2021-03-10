Собак научат «искать» коронавирус

Главное: Собаки будут выявлять COVID-19. Псов для этого начали готовить поляки.

Детали: В Польше решили необычно бороться с COVID-19. Как сообщает местное министерство здравоохранения, помочь в этом должны собаки, которые будут выявлять коронавирус.

Так, уже началась подготовка псов – это кокер-спаниель и несколько лабрадоров. Ожидается, что на их обучение уйдет около двух месяцев.

Планируется, что такие собаки будут нести службу в аэропортах – они должны будут «искать» заразу у пассажиров.

Сообщается, что для обучения животных используют биоматериалы как больных, так и здоровых людей, тех, кто уже вколол вакцину, а также ранее переболел коронавирусом.