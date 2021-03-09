Главные новости за 9 марта 2021 года

— Коронавирус в Украине за сутки унес 76 жизней. Заразились 3261 человек.

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если более 13 областей перейдут в «красную» зону и все критерии будут расти по всей стране — придется вводить новый жесткий локдаун.

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов недоволен тем, что процесс вакцинации населения от коронавируса проходит очень медленно. По его словам, он ставил другую задачу.

— В Министерстве здравоохранения Украины опровергли фейк о том, что коронавирус можно подхватить в результате вакцинации. Вакцина «учит» иммунную систему человека распознавать болезнь и бороться с ней.

— В Украине будут внедрять изучение английского языка. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— В Никополе десятиклассник наглотался таблеток и запил их алкоголем. Парня оперативно госпитализировали.

— Скончалась российская писательница Татьяна Полякова. Причиной смерти стала онкология.

— В США 16-летний подросток принес в школу самодельную взрывчатку, которая случайно взорвалась. В результате инцидента есть пострадавшие.