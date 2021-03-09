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Новости > В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна

В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна

Агата Кловская
09.03.21 16:16
885
В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если более 13 областей перейдут в «красную» зону и все критерии будут расти по всей стране — придется вводить новый жесткий локдаун.

Детали: Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил информацию о том, что в Украине можно констатировать начало третьей волны пандемии коронавируса. Также Степанов назвал условие, при котором в стране возможен полный локдаун.

«Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим „красную“ зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней — критерий превышен. В случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматом переводится в „красную зону“ в течении 48 часов и находится там до стабилизации ситуации. Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в „красную“ зону и все критерии будут расти по всей стране — придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжёлый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится», — сообщил Степанов.

Министр здравоохранения также объяснил, почему всплеск заболеваемости наблюдается на Западе Украины.

«Британский штамм был привезён из заграницы, а мы понимаем, что на Западной Украине большое количество трудовых эмигрантов. Мы ввели одновременно в „красную“ зону Ивано-Франсковск и Черновцы. У нас год назад все начиналось тоже с этих областей, так как там более высокая мобильность населения, больше несанкционированных контактов. И как бы здешние курорты не убеждали, что будут выполнять все требования — все мы видели фотографии с толпами у подъемников», — заметил Степанов.

Он также уточнил, что на сегодняшний день Буковель не может работать как горнолыжный курорт.

«Там могут работать гостиницы с жесткими ограничениями, но подъемники — не могут работать. Насколько мне известно, они продолжают работать. Правоохранительные органы и местная власть должны за этим следить. Я — жесткий сторонник того, что правила должны быть едины для всех. Но я как министр здравоохранения не имею полномочий наказывать Буковель за работу», — отметил глава МОЗ.

В тему: Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украине подтверждены два случая так называемого британского штамма коронавируса. Также министр объяснил, как эта хворь просочилась в нашу страну.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, локдаун

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