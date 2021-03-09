Стало известно, откуда в Украине взялся британский штамм коронавируса

Главное: Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украине подтверждены два случая так называемого британского штамма коронавируса. Также министр объяснил, как эта хворь просочилась в нашу страну.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в Украине уже зафиксированы два случая заболевания британским штаммом коронавируса. Оба человека с подтвержденным диагнозом находятся в Ивано-Франковской области, сообщает «Страна».

«Мы зафиксировали в Украине два случая британского штамма, оба в Ивано-Франковской области. Эти случаи обнаружились и были подтверждены в Украине буквально пару дней назад. Мы постоянно отправляем в лабораторию образцы, чтобы разложить вирус на ДНК — так и выявили мутации вируса. У нас в стране этим занимаются в Институте микробиологии, а также в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского. Помимо этого, мы отправляем образцы за границу в клинику „Charité“. Сейчас отправили еще и в Лондон», — рассказал Степанов.

Он уточнил, что люди, у которых диагностировали британский штамм коронавируса, привезли в Украину вирус из-за границы. Степанов связывает это с тем, что в западных областях страны развита трудовая миграция.

Сейчас оба больных госпитализированы.

Степанов также рассказал, какую клиническую картину имеет британский штамм коронавируса.

«Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС. У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть, поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло», — отметил глава МОЗ.

В тему: В Украине зафиксированы уже три штамма коронавируса. Кроме британского, это — бразильский и южноафриканский.