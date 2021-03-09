Во Львове ревнивец застрелил «соперника», после чего покончил с собой

Главное: Во Львове произошло убийство. Вероятной причиной для выяснения отношений стал «любовный треугольник» и ревность из-за женщины.

Детали: Во Львове местный житель четыре раза выстрелил в приезжего из Одессы, после чего покончил с собой. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 9 марта.

Указано, что инцидент произошел на улице Городоцкой вечером 7 марта. Около 21:40 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, который вышел из кафе, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители установили личность раненого — 34-летнего жителя города Одесса. Медики обнаружили у него четыре огнестрельных раны. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Впоследствии копы установили, что в одессита стрелял 53-летний львовянин. Его тело с огнестрельным ранением в голову обнаружили по месту проживания: вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство. Полицейские изъяли на экспертизу пистолет, из которого он стрелял.

Полицейские не сообщают, были ли знакомы между собой мужчины, а также о каких-либо других обстоятельствах инцидента. Но по данным местного издания Zaxid.net, вероятной причиной для выяснения отношений стал «любовный треугольник» и ревность из-за женщины.

Следователи проводят расследование.

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