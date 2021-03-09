Скончалась «королева» российского детектива Татьяна Полякова

Главное: Скончалась российская писательница Татьяна Полякова. Причиной смерти стала онкология.

Детали: В минувший понедельник, 8 марта, в родном Владимире умерла известная российская писательница Татьяна Полякова (настоящее имя Татьяна Викторовна Роганова). Она скончалась в возрасте 61 года.

Причиной смерти стала онкология, с которой она долгое время боролась.

Татьяна Полякова известна как автор почти девяти десятков книг в жанре «авантюрный детектив».

Писать она начала еще в советское время, работая в детском саду.

Издатели отмечают, что общий тираж ее книг превысил тридцать миллионов экземпляров.

Среди самых известных ее романов «Тонкая штучка», «Черта с два», «Как бы не так», «Тень стрекозы», «Барышня и хулиган» и другие.

Некоторые ее книги были экранизированы.

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