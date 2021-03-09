Украинцев «обяжут» знать английский язык

Главное: В Украине будут внедрять изучение английского языка. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал углубление изучения английского языка в нашей стране. Об этом он сказал в ходе форума «Украина 30».

Так, чиновник информировал: «За тридцать лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. Мы не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от РФ».

Кроме этого он сказал: «Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы».

Алексей Данилов добавил: « Его не нужно учить, его нужно знать».

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