В Запорожье старушка забыла внука в маршрутке

Главное: В Запорожье водитель маршрутки на конечной остановке обнаружил в своем автобусе 5-летнего мальчика. Его там забыла бабушка.

Детали: В Запорожье правоохранители вернули 5-летнего внука бабушке, которая забыла его в маршрутке. Мальчика обнаружил водитель маршрутного такси. С ребенком ничего плохого не случилось.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 5 марта около 17:30 на спецлинию «102» обратился водитель маршрутного такси и сообщил, что на конечной остановке он заметил, что в салоне его автобуса находится малолетний ребенок. Мальчик о себе ничего не мог рассказать.

Почти в это же время в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее малолетнего внука.

«Женщина сообщила, что несколько минут назад она вышла на остановке общественного транспорта и через некоторое время поняла, что ее 5-летний внук остался в автобусе. Также она обратила внимание, что у ребенка пороки развития», — говорится в сообщении.

Найденного мальчика правоохранители доставили в отдел полиции, где его ждала бабушка.

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