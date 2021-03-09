В Ровенской области кот убил крошечного ребенка

Главное: Кот случайно убил маленького ребенка. Инцидент произошел в Остроге.

Детали: В Остроге (Ровенская область) разыгралась страшная трагедия. О ней сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

Как стало известно, тут кот случайно убил четырехмесячного малыша, заснув на лице у ребенка, из-за чего тот задохнулся.

Мама младенца говорит, что тот лежал в коляске. Когда женщина увидела, что кот спит на лице малыша, после чего убрала животное, мальчик, увы, уже не подавал признаков жизни.

Отмечается, что до приезда «скорой помощи» отец младенца пытался его реанимировать, делая массаж сердца.

В больнице Острога констатировали смерть ребенка.

В тему: Еще одна несовершеннолетняя девочка наглоталась таблеток в Ровно.