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Новости > «Буковель» продолжит работать, несмотря на введение жесткого карантина

«Буковель» продолжит работать, несмотря на введение жесткого карантина

Агата Кловская
26.02.21 13:47
146
«Буковель» продолжит работать, несмотря на введение жесткого карантина

Главное: С 26 февраля по 12 марта на Прикарпатье вводится «красная» зона карантина, в связи с чем там вводятся более жесткие ограничения. Несмотря на это, горнолыжный курорт «Буковель» продолжит работать.

Детали: В период жестких карантинных ограничений с 26 февраля до 12 марта курорт «Буковель» продолжит работать, но с некоторыми ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

В частности, будут работать трассы и подъемники, отели (в том числе с включенными завтраками). На вынос и с доставкой можно будет делать заказы в кафе, барах, ресторанах.

При этом на период локдауна отменяются массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Администрация курорта заверила, что на территории «Буковеля» сохраняется масочный режим, повсеместно размещены емкости с антисептиками.

«Мы тщательно убираем и делаем кварцевание номеров, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест. Просим Вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки», — добавили в пресс-службе.

В тему: На курорте «Буковель» закрываются кафе и рестораны. Связано это со вспышкой коронавируса.

В Офисе президента заявили, что вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области произошла, в частности, из-за курорта в Буковеле.

Тэги: общество, карантин, курорт, Прикарпатье, Буковель, новости Украины

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