В Киеве наказание настигло водителя маршрутки, который грубо отказал детям в льготном проезде

Главное: Водитель одной из киевских маршруток в грубой форме отказал детям в льготном проезде. За этот проступок он был уволен.

Детали: В столичном общественном транспорте, который работает на линии метро «Шулявская — «Лыбедская» водитель маршрутного такси в грубой форме отказал детям в проезде по льготам, за что позже был уволен. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как стало известно из сообщения киевлянина в соцсетях, 23 февраля на маршруте ст. м. Шулявская — ст. м. Лыбедская, водитель маршрутного транспортного средства в грубой форме отказал его малолетним детям в льготном проезде. Патрульные из отдела безопасности дорожного движения обратились к директору фирмы-перевозчика и сообщили ему об этом случае. Вместе они разыскали указанного водителя и, после выяснения обстоятельств конфликта, его уволили.

«Напоминаем, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан является административным нарушением и относится к компетенции Укртрансбезопасности», — отметили в ведомстве.

В тему: Водитель этой маршрутки заявил, что каждый день у него так льготников много. И заявил мужчине, который сопровождал детей, что «не*рен было их столько рожать».