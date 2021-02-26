На известном крымском курорте воду будут давать по шесть часов в сутки

Главное: В нескольких городах Крыма воду будут включать по графику. Появилось расписание.

Детали: В аннексированном Россией Крыму воду будут включать по графику. Об этом сообщают местные администрации.

Так, водные ограничения коснутся Ялты, Алушты и некоторых поселков на южном побережье.

Известно, что в Ялте со вчерашнего дня воду включали по шесть часов в сутки: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

В Алуште водоснабжение было доступно с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Причиной такой жесткой экономии называют желание сэкономить воду в Изобильненском, Загорском и Счастливенском водохранилищах, так как притоки в них недостаточные для полноценного обеспечения жителей.

В тему: стало известно, когда Украина пустит воду в Крым.