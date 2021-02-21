Жарких о санкциях: Стая злобных карликов забыла, что есть мужской кодекс — женщин и детей не трогать

Самую большую глупость власть Зеленского сделала, напав на Оксану Марченко. Об этом на своей странице в Facebook написал психолог, писатель и публицист Денис Жарких, сообщает «112 Украина».

«Ведь достаточно посмотреть, какими глазами на нее смотрит Виктор Медведчук, и остановиться, чтобы этого не делать. Эти карлики забыли, что есть мужской кодекс — женщин и детей не трогать. Они не мужики, а стая злобных карликов, которая разбежится, как только возникнет опасность спуска коротеньких штанишек. Медведчук не собирал армию, не занимался диверсиями, а пытался наладить в стране мир и законность. То есть он делал нечто противоположное, чем вся эта шобла. И к женщине он относится как рыцарь, как защитник, а не по тем ценностям, как многие его оппоненты. Он другой», — пишет эксперт.

«Мужчина вообще познается по отношению к женщине, и тут уж понятно, кто мужик, а кто нет. Да, у Медведчука нет своих штурмовиков, нет радикалов, вечно что-то вопящих, но теперь все приличные люди должны быть за него. За мужчину, за государственника, за мыслителя, за рыцаря. Настоящий мужчина может и не отреагировать на оскорбление, но свою женщину он будет защищать. Поэтому он стал опаснее власти в десять раз. Они этого не понимают, да разве поймет подонок порядочного мужика? Где там», — подчеркнул Жарких