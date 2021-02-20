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Новости > Виктор Медведчук рассказал о санкциях против него и его семьи

Виктор Медведчук рассказал о санкциях против него и его семьи

Автор: «Фраза»
20.02.21 11:30
460
Виктор Медведчук рассказал о санкциях против него и его семьи

Украинская власть во главе с Президентом Зеленским показала свое истинное лицо. После беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной Украинским народом парламентской оппозицией. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только „торжеством“ беспредела, анархии и беззакония», — заявил он.

«Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного Президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», — добавил Медведчук.

«Если бы у этой власти хоть что-то было на меня, если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», — заявил политик.

«Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность. И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти. Уверен, что мы такую Украину построим. И в этой безопасной, мирной и успешной Украине мы предадим эту власть справедливому суду за преступления, совершенные против народа. Ведь пока они во власти, пока закон и здравый смысл забыты, пока нарушаются элементарные права человека, ни один гражданин Украины не может чувствовать себя в безопасности», — отметил он.

«Именно поэтому власть любой ценой стремится расправиться со мной, нашей партией, независимыми телеканалами, понимая, что я с теми миллионами наших граждан, кто против этой обанкротившейся власти. И с каждым днем нас будет все больше и больше. За нами правда и будущее», — подчеркнул Медведчук.

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