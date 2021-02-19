В Минздраве назвали новую дату начала поставок вакцины от коронавируса в Украину

Главное: До следующей недели в Украину прибудет первая партия индийской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Детали: Первая партия вакцины AstraZeneca приедет в Украину 20-22 февраля. По словам руководителя экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Украины Сергея Литовки, на сегодняшний день ведомство еще не тратило средства на вакцину, а перечислит их только, когда препарат прибудет в Украину.

«У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины», — цитирует Литовку «Громадське».

В тему: 8 февраля 2021 года глава Минстерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует уже через неделю. При этом речь шла об американской вакцине Pfizer.

Однако 15 февраля она так и не началась. По словам Степанова, это связано с некими логистическими и бюрократическими трудностями.

17 февраля Минздрав запустил специальный портал, посвященный вакцинации.