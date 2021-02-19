В мире стремительно набирает обороты новый вид социальной сети

Главное: Новая социальная сеть Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн человек.

Детали: С 1 по 16 февраля количество участников новой социальной сети Clubhouse выросло с 3,5 млн до 8,1 млн чел. Как сообщает App Annie, основной приток пользователей на данный момент происходит из Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

По мнению экспертов, причиной такой популярности при том, что участие в сети доступно лишь по инвайтам, могло стать появление в ней таких известных людей, как Илон Маск и Марк Цукерберг.

При этом Facebook на фоне ажиотажа вокруг Clubhouse начал разработку собственного сервиса аудиообщения.

Справка: Clubhouse — это социальная сеть, общение в которой происходит исключительно посредством голосовых сообщений. Была создана весной 2020 года выпускниками Стэнфордского университета Полом Дэвисоном и Роэном Сетом.

Clubhouse предлагает широкий выбор клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы, ток-шоу, музыкой, нетворкингом, свиданиями, выступлениями, политическими дискуссиями и т. д.

На данный момент платформа работает только на iOS и остается закрытой для широкой публики. Попасть туда можно только с помощью так называемых инвайтов — приглашений, отправляемых от знакомых, уже получивших доступ к приложению.

В тему: 1 февраля 2021 года американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск рассказал в Clubhouse об успешном эксперименте своей компании Neuralink по вживлению в мозг обезьяны бесплатного импланта, который позволил ей играть в видеоигры.