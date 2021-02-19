Главные новости за 19 февраля 2021 года

- Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 120 человек. Выявлено 6 531 случай заразы.

- Названа цифра погибших на Донбассе во время военного конфликта. Данные публикует ООН.

- В Днепре произошел пожар. Погибли три человека.

- Крымский мост закрыли из-за снегопада. Появилось видео стихии.

- В Финляндии и Норвегии обнаружены случаи заражения новыми разновидностями коронавируса SARS-CoV-2. Ввиду их новизны врачи пока не могут сказать ничего определенного об их заразности и сопротивляемости вакцинам.

- В Национальном природном парке Сколевские Бескиды замерзли водопады. Появились фотографии.