Американцы дали дельные советы, как снизить артериальное давление

Главное: Как снизить артериальное давление без лекарств? Появились советы.

Детали: Можно ли снизить артериальное давление без помощи медикаментов? Об этом поведали эксперты из Mayo Clinic (США).

Так, они говорят: «Избыточный вес может вызвать нарушение сна, которое еще больше повышает кровяное давление. Следует соблюдать сбалансированную диету и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Также нужно сократить употребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин».

Кроме этого американцы говорят, что не следует употреблять слишком много соли, ведь она богата повышающим артериальное давление натрием.

Специалисты отмечают: «Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм ртутного столба в случае гипертонии».

Также они сообщают: «Следует заниматься спортом каждый день по тридцать минут: это ходьба, езда на велосипеде или плавание».

Эксперты советуют минимум два раза в неделю заниматься силовыми тренировками.

Исследователи призывают отказаться от употребления табака и алкоголя, а также сократить употребление кофеина.

Наконец, они информируют: «Планируйте день или неделю и сосредоточьтесь на приоритетах. Не пытайтесь делать слишком много вещей и научитесь говорить нет».

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