В Украине зафиксированы сразу два случая заболевания малярией

Главное: На Закарпатье зафиксированы два случая заболевания малярией. Женщина с сыном, у которых подтвердили болезнь, прибыли в Украину из Конго.

Детали: Два человека заболели малярией в Закарпатской области. Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, оба случая зафиксированы у граждан Республики Конго. В конце января оттуда в Украину приехала женщина и мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев.

По словам женщины, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. Однако на третий день после прибытия в Украину у мальчика началась лихорадка ㅡ температура тела поднялась до 39° C. Примерно в это время симптомы болезни начали проявляться и у матери.

Уже через неделю после приезда мать с ребенком обратились за медицинской помощью. Лабораторные исследования выявили у них возбудителя малярии.

Как отмечают в ЦОС, сейчас состояние больных удовлетворительное, им назначили соответствующее лечение.

В то же время продолжаются противоэпидемические мероприятия и эпидрасследование.

Справка: Малярия — инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическими подъемами температуры тела, увеличением печени, селезенки. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров. Возбудитель малярии может бессимптомно жить в организме человека до трех лет.

В тему: 12 февраля 2021 года министр экологии Украины Роман Абрамовский предупредил, что на фоне глобального потепления в Украину могут перебраться «южные» болезни, такие как малярия и энцефалитный клещ.