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Новости > Игровые ноутбуки: на что обращать внимание при выборе

Игровые ноутбуки: на что обращать внимание при выборе

Автор: «Фраза»
19.02.21 04:35
395
Игровые ноутбуки: на что обращать внимание при выборе

Планируете обновить или купить игровой ноутбук, но не знаете, каким он должен быть с учетом последних технологий и трендов? Специалисты магазина «Цифра» рассказывают, на какие характеристики нужно обратить внимание, выбирая игровые ноутбуки.

Что учесть при выборе игрового ноутбука?

Экран

Рассмотрим три самых важных критерия — диагональ, разрешение и время отклика.

Размер диагонали зависит от предпочтений пользователя. Но если говорить о том, какие модели выбирают чаще всего, то в ТОП попадут 15- и 17-дюймовые. Большие экраны — то, что нужно для полного погружения в игровой мир.

Видеокарта

Видеокарта отвечает за качественную и плавную картинку. Существует два типа видеокарт: дискретная и интегрированная. В игровые ноутбуки устанавливают дискретную, поскольку она мощнее и предлагает больше возможностей. Что нужно знать:

1. Чем выше частота видеопроцессора (500–2000 Мгц), тем быстрее он обрабатывает графическую информацию.

2. Объем видеопамяти должен быть от 6 Гб (4 Гб для начального игрового ноутбука).

Геймеры отдают предпочтение видеокартам NVIDIA — лидер мирового рынка. Совсем недавно большим спросом пользовались модели линейки Maxwell.

Процессор

Идеальный процессор для игровой модели:

1. Имеет больше четырех ядер, чтобы быстро обрабатывать большие объемы информации.

2. Тактовая частота влияет на скорость обработки данных. Чем она выше, тем эффективнее работает процессор. Оптимальный показатель для игровых моделей: от 3,2 до 5,5 ГГц.

Покупая ноутбук с видеокартой GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 2070, вы, скорее всего, получите 6-ядерный процессор Intel 10 поколения с отличными показателями производительности и топовой графикой. Актуальные процессоры для игровых ноутбуков: Intel Core i7-9750H, Intel Core i7-1065G7, Intel Core i9-9880H, Intel Core i9-10900K. Кстати, последний вариант 10-ядерный, он работает на частоте до 5,3 Ггц.

Оперативная память

Системные требования современных игр слишком высокие, и объем оперативной памяти не менее важен.

Желательно выбирайте ноутбуки с оперативкой формата DDR5. У нее хорошие показатели энергоэффективности и частота. Какой объем ОЗУ нужен игровому ноутбуку? От 16 до 64 Гб. А если с возможностью увеличения, то вообще пушка.

Система охлаждения

Слышали о слове троттлинг? Это явление, при котором производительность процессора и видеокарты падают из-за высокой нагрузки. Чтоб этого не произошло, нужна эффективная система охлаждения с продвинутыми кулерами и вентиляционными решетками.

Обратите внимание, в какую сторону направлен выдув. Важно, чтобы он не находился там, где мышка, поскольку будет создаваться дискомфорт во время игрового процесса.

Внутренняя память

Если вам нужен крутой игровой ноутбук, можете забыть об HDD-накопителях. Только SSD. Почему? Повышенная скорость загрузки операционки, удароустойчивость, быстрая обработка данных. Всех этих преимуществ лишены HDD-диски. Но! Есть ноутбуки с SSD-накопителем и дополнительным HDD. Как правило, объем HDD-диска намного больше.

Предлагаем вооружиться полученными знаниями и выбрать свой идеальный ноутбук на сайте Y.ua.

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