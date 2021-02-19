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Новости > COVID-19 в Украине: число жертв неуклонно растет

COVID-19 в Украине: число жертв неуклонно растет

Агата Кловская
19.02.21 09:47
586
COVID-19 в Украине: число жертв неуклонно растет

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 120 человек. Выявлено 6 531 случай заразы.

Детали: В Украине растет число жертв коронавируса. Данные на пятницу, 19 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 6 531 случай заразы. При этом госпитализировали 2 304 больного, а 5 857 людей выздоровели.

Проведено 61 215 тестов: методом ПЦР – 26 095, методом ИФА – 15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (753) и Винницкой (581) областях, а также в Киеве (544).

Жертвами заразы стали еще 120 людей. С начала пандемии COVID-19 унес уже 24 972 жизни.

За все время заболели 1 293 672 человека, а выздоровели 1 139 977 пациентов.

В тему: мы писали, что коронавирус сорвал матч «Динамо» и «Барселоны».

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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