Политолог спрогнозировал политическое будущее Зеленского

Политическое будущее Президента Украины В.Зеленского может быть похоже на сценарий завершения президентской карьеры В.Януковича. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Я думаю, что на политическую карьеру Президента Украины В.Зеленского повлияют несколько факторов. Один из них это решение по санкциям в отношении трех оппозиционных телеканалов. Собственники этих телеканалов в любом случае не забудут, как с ними поступили и вспомнят, почему это было незаконно. У Президента Украины нет полномочий отбирать лицензии у телеканалов. После этих событий часть элит смотрит на главу государства как на не совсем адекватного человека. Лицензии любых телеканалов по закону в Украине может отобрать только Нацсовет по телевидению и радиовещанию по решению суда. Президент Украины может наложить санкции на иностранные телеканалы, у которых нет лицензии на вещание, выданной в Украине, или на граждан других государств. Но Президент Украины не имеет права накладывать санкции на граждан Украины, находящихся в Украине, если мы говорим о собственниках телеканалов. Во-вторых, Зеленский не пользуется в Украине социальной поддержкой», — сказал политолог.

Бортник добавил, что, по его мнению, последние несколько решений Зеленский принял под влиянием своего окружения.

«Так что я не исключаю, что в дальнейшем Зеленского может постичь участь ныне экс-президента Украины В.Януковича, который бежал из страны. Я не исключаю, что санкции на оппозиционные телеканалы Зеленский вводил под влиянием чужого мнения. Думаю, осенью 2020 года Президента его окружение убедило, что его политические оппоненты готовят государственный переворот. Он принял решение под определенным влиянием. Сегодня Зеленский напоминает мне „позднего Януковича“ — испуганный, изолированный, разбалансированный психологически человек», — сказал политолог.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, однако проведение досрочных выборов главы государства хотят 49% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Также сообщалось, что 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: «112 Украина», Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

После этого 3 оппозиционных телеканала отключили от телевещания.