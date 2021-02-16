Главные новости за 16 февраля 2021 года

— Верховная Рада поддержала законопроект, который усиливает ответственность за нарушение Правил дорожного движения не только водителями, но и велосипедистами и пешеходами. В частности, за вождение в нетрезвом состоянии.

— Известному украинскому блогеру Анатолию Шарию, проживающему в Испании, сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

— В Кабмине обещают не допустить увеличения цены на газ для населения вплоть до конца года, несмотря на конъюнктуру цен на рынках Европы. При этом, по утверждению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, добиться этого планируется без ущерба для конкуренции.

— В Украине все готово к началу вакцинации, кроме самой вакцины. По словам министра Максима Степанова, это связано с логистическими и бюрократическими трудностями.

— Цены на электроэнергию с 1 апреля могут не повыситься. По мнению главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Кабмин может продлить действие декабрьского постановления без внесения изменений.

— В Кривом Роге задержали 59-летнего мужчину, который угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме. По неофициальной информации местных СМИ, речь шла о квартире, в которой живет родители президента Украины Владимира Зеленского.

— Коронавирус в Украине унес еще 150 жизней. Заразились 3 143 человека.

— В одном из киевских кинотеатров произошла потасовка между депутатом Киевсовета Константином Богатовым и известным стендап-комиком Владиславом Капицей. Поводом стало матерное выступление другого комика — Дмитрия Полищука.

— В Кривом Роге приставы Исполнительной службы отобрали за долги женские трусы и выставили их на аукцион.

— На украинской антарктической станции «Академия Вернадский» зацвел снег. Явлением заинтересовались британские ученые.

— Над Мельбурном пролетел метеорит. Его сняли на видео.

— Скончался музыкант Джонни Пачеко. Он придумал танец сальса.