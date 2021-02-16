За первый день работы обновленная камера фотофиксации нарушений «заработала» почти 200 тыс. гривен

Главное: В первый же день фиксации нарушений проезда по полосе общественного транспорта в Киеве было зафиксировано без малого 400 нарушений. Таким образом, были выписаны админпротоколы на общую сумму 196 тыс. 350 грн.

Детали: За первый день работы камера автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, установленная в Киеве на бульваре Дружбы народов, зафиксировала 385 нарушителей, которые двигались полосой для общественного транспорта. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Украины в Facebook, штраф за такое нарушение составляет 510 грн.

В тему: С 15 февраля камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начали распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера появилась на бульваре Дружбы народов, 36.