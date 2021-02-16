«Какие-то там бюрократические трудности»: Степанов рассказал, почему сорвалась вакцинация

Главное: В Украине все готово к началу вакцинации, кроме самой вакцины. По словам министра Максима Степанова, это связано с логистическими и бюрократическими трудностями.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов признал задержку с началом вакцинации в Украине. Как сообщает Цензор.НЕТ, на брифинге 16 февраля он объяснил это «логистическими проблемами» и «бюрократическими трудностями».

«На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины — как только она приедет, сразу начнем вакцинировать», — заявил чиновник, признав, что он обещал начать вакцинацию вчера, 15 февраля, так как по условиям договоров, подписанных с производителями препаратов, 117 тыс. доз Pfizer должны были появиться в Украине еще до середины февраля

«Но возникли какие-то там бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины», — объяснил глава МОЗ, добавив, что «возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера».

«Думаю, что они будут решены за несколько дней. Я рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку», — заключил министр.

В тему: 8 февраля 2021 года глава Минстерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует уже через неделю.

Подробнее о том, почему сорвалась кампания по вакцинации, читайте здесь.