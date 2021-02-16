Украинцам поведали о погоде на выходные, 20-21 февраля

Главное: Зима в Украине не отступает. Прогноз синоптиков на выходные.

Детали: В ближайшие выходные, 20-21 февраля, в Украине будет морозно. Но обойдется без снегопадов.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что днем будет 1-12 мороза, а ночью минус 6-20.

При этом на Закарпатье будет почти весна: днем 4-6 тепла, а ночью 1-3 мороза. Но возможен мокрый снег.

В Киеве же будет сухо: днем обещают 9-11 мороза, а ночью минус 17-19.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что синоптики пообещали украинцам морозную, но бесснежную рабочую неделю.