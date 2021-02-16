От COVID-19 в Украине умерли еще полторы сотни людей

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 150 жизней. Заразились 3 143 человека.

Детали: COVID-19 в Украине продолжает убивать людей. Данные на вторник, 16 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Выявили еще 3 143 случая заразы. Госпитализировали 915 больных. При этом выздоровели 6 189 пациентов.

Наибольший прирост фиксировали в Ивано-Франковской (621) и Черновицкой (343) областях, а также в Киеве (308).

Провели 39 401 тестов: методом ПЦР – 18 948, методом – 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 114.

Жертвами коронавируса стали еще 150 человек. С начала пандемии скончались 24 542 больных.

За все время заразились 1 276 618 человек, а выздоровели 1 122 968 пациентов.

В тему: сравнение между гриппом и коронавирусом оказалось не в пользу последнего.