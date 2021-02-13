В московской кальянной едва не сожгли крошечного ребенка

Главное: В Москве произошло ЧП. В кальянной едва не сгорел ребенок.

Детали: В одной из кальянных Москвы произошло громкое ЧП. Тут едва не сгорел одиннадцатимесячный ребенок.

По данным правоохранителей, после инцидента малыша госпитализировали с ожогами от кальяна.

Сообщается, что минувшей ночью он вместе с молодой матерью (1994 года рождения) находился в заведении, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь.

Теперь горе-матери грозит тюремный срок. Детали произошедшего выясняет следствие.

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