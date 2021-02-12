Стало известно, какие страны уже согласились колоться российской вакциной «Спутник V»

Главное: Какие страны согласились использовать российскую вакцину «Спутник V»? Опубликован их список.

Детали: Власти РФ опубликовали список стран, которые уже согласились использовать для борьбы с COVID-19 вакцину «Спутник V». Отмечается, что сегодня ее одобрили еще два государства Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Отмечается, что ее регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Всего согласились колоться российской вакциной уже 26 стран.

Кроме самой России это такие государства: Аргентина, Боливия, Беларусь, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, РеспубликаСербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн.

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