Стало известно, когда в Киеве откроются школы и детсады

Главное: С 15 февраля в Киеве планируют снова открыть школы и детские сады. Впрочем, не исключено, что ограничения могут быть продлены.

Детали: Школы и детские сады, закрытые из-за сильного снегопада в Киеве, планируют снова открыть с 15 февраля. Об этом в эфире «Украина 24» заявил замглавы КГГА Владимир Бондаренко.

По его словам, окончательное решение будет принято сегодня до конца дня.

«По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня», — отметил Бондаренко.

Но в то же время не исключено, что ограничения могут продлиться.

«Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о... не только резком снижении температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято», — добавил чиновник.

В тему: В связи с плохими погодными условиями до конца недели в столице не работают школы и детские сады. Учеников перевели на удаленное обучение.