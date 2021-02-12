Лукашенко призвал отказаться от смартфонов

Главное: Александр Лукашенко выступил против iPhone 12. Он призвал отказываться от смартфонов.

Детали: Президент Беларуси призвал не пользоваться iPhone 12 от Apple. Он пояснил, почему.

Политик, выступая на Всебелорусском народном собрании, сказал: «Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам».

Он добавил: «Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю».

Лидер страны отметил: «Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».

В тему: Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию и сделал очень важное заявление.