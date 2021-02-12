Впервые за «кнопкодавство» нардепу объявили подозрение

Главное: Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату Владиславу Поляку. Его подозревают в «кнопкодавстве».

Детали: Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосования вместо другого народного депутата («кнопкодавство»). Об этом сообщили источники «РБК-Украина» в правоохранительных органах.

Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.

По информации источников агентства, подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа «Доверие»).

Генпрокур на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.

«Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи», — написала она.

В тему: 19 декабря 2019 года народные депутаты ввели уголовную ответственность за неперсональное голосование на пленарном заседании Верховной Рады Украины.