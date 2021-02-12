Последствия непогоды прочувствовали на себе жители шести областей Украины

Главное: В Украине бушует непогода. В шести областях люди остались без электричества.

Детали: Бушующая в Украине непогода – снегопады и сильный ветер – привели к прогнозируемым последствиям. О них сообщают в ГСЧС.

Информируется, что на утро пятницы, 12 февраля, в шести областях страны остались без электричества 86 населенных пунктов.

Произошло это из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП.

Больше всех пострадала Львовская область, где были обесточены 38 населенных пунктов.

Кроме этого без электричества люди остались в Одесской (15 населенных пунктов), Сумской (15), Киевской (семь), Черновицкой (семь) и Закарпатской (четыре) областях.

Кроме этого, как стало известно, остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Львовской областей.

В тему: мы писали, что в Украине похолодает до 23 градусов мороза.