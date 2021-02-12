В Украине похолодает до 23 градусов мороза

Главное: Украину накроют сильные морозы. Появился прогноз синоптиков.

Детали: В начале следующей недели мороз в Украине значительно усилится. Свой прогноз дали специалисты Гидрометцентра.

Синоптики говорят, что в первой половине недели (15-17 февраля) по стране будет малооблачно и сухо.

При этом сильно похолодает.

Днем обещают 4-15 мороза, а ночью минус 9-23.

В Киеве обойдется без осадков: днем будет минус 13-15, а ночью 19-21 мороза.

В тему: мы писали, что в начале следующей недели в Украине ударит аномальный мороз.