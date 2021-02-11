WhatsApp пообещал пользователям интересную функцию

Главное: Полезная функция появится в WhatsApp. Ее давно ждут пользователи.

Детали: Мессенджер WhatsApp запускает новую функцию. О ней давно мечтали пользователи.

Инсайдеры сообщают, что мессенджер наконец-то сможет избавится от известной проблемы: невозможностью работать одновременно на нескольких устройствах.

Как стало известно, в бета-версии программы 2.21.30 появится выход из учетной записи на подключенном к аккаунту WhatsApp устройстве.

Например, в данный момент выйти из него можно только путем удаления приложения с гаджета и последующей установкой с новыми данными.

Отмечается, что сейчас мессенджер тестирует также полноценный веб-клиент, которому не нужно подключения смартфона (в то время как сейчас привязан к конкретному устройству и номеру телефона).

В тему: мы писали, что WhatsApp запускает очень полезную функцию.