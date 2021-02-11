На Запорожье подросток до смерти избил пьяного мужчину

Главное: В Мелитополе 16-летний подросток около одного из кафе увидел лежащего на земле пьяного мужчину и стал его избивать ногами. От полученных травм пострадавший скончался.

Детали: В Запорожской области 16-летний подросток до смерти забил мужчину. Он жестоко избил его ногами по голове, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Произошло это 30 января 2021 возле одного из кафе в Мелитополе. 16-летний школьник заметил нетрезвого мужчину, который лежал возле кафе, и стал бить его ногами по голове. 26-летний мужчина не оказывал сопротивление из-за своего состояния. При этом никакого конфликта между ними не было.

«После совершения преступления несовершеннолетний злоумышленник начал скрываться, однако его попытки избежать ответственности были напрасными. Парень находился в Херсонской области, откуда был доставлен оперативниками в отдел полиции 1 Мелитопольского РУП ГУНП в Запорожской области», — рассказали в ГБР.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

В тему: В феврале минувшего года в Киеве на Троещине на улице Николая Закревского толпа подростков жестоко избила бездомного мужчину.