Стало известно, сколько процентов украинцев не заболеют коронавирусом

Главное: Несмотря на тесный контакт с заболевшими, около 30% украинцев не заболеют коронавирусом. Связано это с индивидуальными особенностями иммунной системы.

Детали: Около 30% населения Украины не заболеет COVID-19 из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. Об этом рассказал врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.

«Эпидемия в Украине приходит, по моему убеждению, потому, что большинство наших людей уже переболело. Вместе с тем есть определенный процент людей (по разным оценкам до 30% популяции), которые невосприимчивы к „ковиду“ из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. И они не болеют, несмотря на тесный контакт с инфицированными. Если это все сложить, то количество тех, кто еще может подхватить коронавирус, не такая большая», — рассказал Сильковский.

Также врач добавил, что Украина — на пути к формированию коллективного иммунитета.

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