Названы признаки «тихого инсульта»

Главное: Как распознать «тихий инсульт»? Об этом поведала медик.

Детали: Российский врач-невролог Аминат Долова поведала о признаках «тихого инсульта». Ее цитируют местные СМИ.

Она напомнила, что такой инсульт также называют «немым».

Медик говорит, что это «острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга».

Отмечается, что такой инсульт не проходит бессимптомно.

Были озвучены следующие признаки: внезапно появившееся головокружение, проблемы в плане нарушения походки, нарушения зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

В тему: ранее медик озвучил признаки микроинсульта.