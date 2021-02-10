Стало известно, когда и где «Динамо» сыграет с «Барселоной»

Главное: Киевское «Динамо» вновь сыграет с «Барселоной». На этот в раз в Юношеской лиге УЕФА.

Детали: Киевское «Динамо» встретится с каталонской «Барселоной». Произойдет это в рамках 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА.

Как стало известно, на данной стадии будет сыгран один поединок – в столице Украины.

В клубе информируют, что поединок состоится во вторник, 2 марта, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры запланировано на 16-00.

Скорее всего, зрители на встречу допущены не будут по причине пандемии коронавируса.

В тему: ранее была опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы.