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Новости > Стало известно, когда и где «Динамо» сыграет с «Барселоной»

Стало известно, когда и где «Динамо» сыграет с «Барселоной»

Александр Панько
10.02.21 10:01
451
Стало известно, когда и где «Динамо» сыграет с «Барселоной»

Главное: Киевское «Динамо» вновь сыграет с «Барселоной». На этот в раз в Юношеской лиге УЕФА.

Детали: Киевское «Динамо» встретится с каталонской «Барселоной». Произойдет это в рамках 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА.

Как стало известно, на данной стадии будет сыгран один поединок – в столице Украины.

В клубе информируют, что поединок состоится во вторник, 2 марта, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало игры запланировано на 16-00.

Скорее всего, зрители на встречу допущены не будут по причине пандемии коронавируса.

В тему: ранее была опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы.

Тэги: футбол, спорт, ФК Барселона, ФК Динамо Киев

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