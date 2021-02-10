Назван лучший клубный бомбардир всех времен и народов. Это не Роналду и не Пеле

Главное: Специалисты высчитали главного клубного бомбардира в истории футбола. Это бразилец Ромарио.

Детали: Экспертам наконец-то удалось высчитать, кто является лучшим бомбардиром клубного футбола (без учета показателей за национальные сборные) всех времен и народов. Свои данные озвучила Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS.

Как оказалось, главным забивалой стал бразилец Ромарио, который наколотил за свои клубы 689 мячей.

Напомним, что игрок завершил карьеру в 2009 году в возрасте 43 лет. Среди самых известных команд, за которые он выступал – ПСВ и «Барселона».

На втором месте в списке идет еще один бразилец Пеле, на счету которого 684 точных ударов за свои клубы.

У Криштиану Роналду в активе 661 гол, а у Лионеля Месси – 651 результативный выстрел. Очевидно, что в ближайшее время они смогут взять рекордную высоту.

Список лучших клубных бомбардиров выглядит так:

В тему: недавно мы писали, что Криштиану Роналду обогнал самого Пеле по числу голов.