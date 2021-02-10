Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 163 человека

Главное: COVID-19 в Украине не отступает. Умерли еще 163 человека.

Детали: COVID-19 в Украине не сбавляет обороты. Данные на среду, 10 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Выявлено еще 3 409 случаев заразы. При этом 2 046 людей были госпитализированы, а выздоровели 7 768 человек.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской области (410) и Киеве (297).

Провели 43 767 тестов: методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972.

Жертвами коронавируса стали еще 163 человека. Всего с начала пандемии болезнь унесла 23 934 жизней.

За все время заразились 1 253 055 человек, а выздоровели 1 092 376 больных.

В тему: появился прогноз по COVID-19 в Украине на февраль.