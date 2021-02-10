Определены сроки регистрации вакцины Pfizer в Украине

Главное: Пока в Украине не зарегистрировали ни одну вакцину от коронавируса. Препарат Pfizer и BioNTech будет первым.

Детали: На этой неделе компания Pfizer и BioNTech подаст документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе форума Украина 30 во вторник, 9 февраля, сообщает «Корреспондент».

«Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин. А дальше начинается рутинный процесс иммунизации», — сказал он.

Ляшко напомнил, что Украина ежемесячно может делать до 5 млн вакцинаций. На первом этапе вакцинации в Украине будет 375 мобильных бригад, но в дальнейшем это число увеличат до 600. Также будет более 4 000 прививочных пунктов.

«Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц... В случае крайней необходимости мы можем подключить 11 тысяч кабинетов прививок... что позволит увеличить мощности еще на 5-7 млн вакцинаций в месяц», — отметил Ляшко.

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