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Новости > Правозащитник: Рейтинг ОПЗЖ будет только расти, а «каналы Медведчука» вернутся в эфир

Правозащитник: Рейтинг ОПЗЖ будет только расти, а «каналы Медведчука» вернутся в эфир

Автор: «Фраза»
09.02.21 18:33
304
Правозащитник: Рейтинг ОПЗЖ будет только расти, а «каналы Медведчука» вернутся в эфир

«Если сегодня просматривать информационное интернет-пространство, то увидим, что тема „закрытия телеканалов Медведчука“ стала топовой в Украине. Реакции людей на это событие диаметрально противоположные. А правда, по моему мнению, мнению юриста — должно быть соблюдание закона, несмотря ни на что. А с этим в нашей стране, с момента объявления независимости, проблема. В Украине уже на протяжении почти 30 лет действует принцип политической целесообразности», — так охарактеризовал сложившуюся ситуацию с телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK Алексей Фазенкош, глава Союза адвокатов Закарпатской области, кандидат юридических наук.

Как сообщает FromUA, правозащитник отмечает, что каждый Президент Украины, независимо от политических взглядов, старается подстроить Конституцию под себя, что вгоняет страну в положение правовой неопределенности. Хаотичные и непрогнозируемые действия нынешнего Президента Украины, убежден ученый, светят стране возрождением диктаторства.

«Это же так удобно: не надо слушать оппозицию, другое мнение, а можно делать то, что хочу, и мне за это ничего не будет», — подчеркнул аналитик.

Фазенкош акцентирует внимание на том, что сегодня в государстве продолжает править правовой нигилизм, в угоду политической целесообразности.

«С моей точки зрения, как юриста, закрытие трех телеканалов — это грубое нарушение Конституции Украины (ст. 34): „Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору. Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия“. Закон, который ограничивает эти права, — это Закон Украины „О санкциях“, в котором четко прописано (ст. 1, п. 2): „Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность“. Как видим, что в данной статье закона четко прописано против кого должны быть применены санкции», — разъяснил правозащитник.

Эксперт аргументировал факт, что «телеканалы Медведчука» не подпадают под действие данной статьи.

«Тогда почему против них ввели санкции? Я убежден, что правовых оснований для этого нет, и в суде владельцы телеканалов отстоят свое право на предпринимательскую и журналистскую деятельность, как юридический субъект Украины, который не нарушал украинского законодательства», — идет речь в публикации.

Фазенкош также обратил внимание на политические мотивы закрытия телеканалов, которые использовала власть:

«1. Телеканалы закрыли, потому что они являются антиукраинскими, потому что поддерживают агрессию России против Украины. Но, ни в решении СНБО, ни в Указе Президента не приведено ни одного доказательства в подтверждение данного тезиса. Как телезритель, я тоже ни разу не увидел и не услышал, чтобы модераторы и гости данных телеканалов выражали пророссийские мысли. Были разные взгляды на решение конфликта с Россией, но ни слова о поддержке агрессии России.

2. Телеканалы финансируются Россией. Ни одного доказательства. Какие туманные утверждения, что такая информация есть, но она засекречена.

3. На телеканале выступают только сторонники России, пророссийски настроенные политики. А это уже совсем смешной тезис. Вспомним как активно перед выборами „112“ и NewsOne агитировали за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На данных телеканалах выступали деятели почти всех политических сил Украины. Зрители, без цензуры, имели возможность оценить идеологию и политические взгляды представителей украинской элиты. На данных каналах выражали свою политическую точку зрения Савик Шустер, Михаил Саакашвили, и многие другие».

Адвокат отметил интересный момент — когда закрыли каналы, то в информационном пространстве практически исчезли темы о тарифах, о тотальной «кассации» малого бизнеса.

По мнению Фазенкоша, Владимир Зеленский начинает сердиться, а точнее — терять уверенность в своих действиях. Кандидат юридических наук напомнил, как в начале своей президентской карьеры Владимир Александрович заверил, что никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы.

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