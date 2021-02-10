Снегопады в Киеве не утихнут как минимум до конца недели

Главное: Снегопад в Киеве продолжается. Появился прогноз синоптиков.

Детали: Киев продолжит засыпать снегом. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что морозные осадки не утихнут как минимум до конца этой недели.

При этом на грядущие выходные, 13-14 февраля, в украинской столице и области заметно похолодает.

Так, днем температура воздуха снизится до минус 9-11, а ночью будет 12-15 мороза.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что жители сразу дюжины областей Украины пострадали от непогоды.