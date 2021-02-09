Снегопады парализовали работу двух аэропортов в Украине

Главное: Украину продолжает накрывать снег. Аэропорты в Виннице и Черновцах остановили свою работу.

Детали: Непогода в Украине приостановила работу двух аэропортов. Снегопады затронули Винницу и Черновцы.

Как передает МВД, остальные аэропорты страны продолжают принимать и отправлять самолеты в штатном режиме, однако не исключены задержки рейсов.

Также известно, что движение железнодорожного транспорта проходит в обычном режиме.

Синоптики же предупреждают, что снегопады будут продолжаться всю неделю.

В тему: на выходные морозы в Украине значительно усилятся.